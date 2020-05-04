Вопрос с заробитчанами становится политизированным, – Немчинов
Выезд украинцев на работу за границу, в частности в Польшу, набирает политический характер. Ведь граждане могут пересекать границу через автомобильные пункты пропуска.
По статистике Госпогранслужбы, украинцы продолжают въезжать в Украину и покидать ее пределы, заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью "PravdaTUT Lviv".
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Мне кажется, что тема становится очень политизированной, потому что у нас открытые автомобильные переходы с Польшей, открытые "Ягодин" и "Краковец"
– отметил Немчинов.
По его словам, проблем с Польшей и заробитчанами вообще не существует. Каждый, кто имеет карту побыту и официальную работу в Польше, может свободно въехать в страну.
Немчинов добавил, что "ажиотаж" относительно заробитчан был в отношении стран, которые не имеют сухопутной границы с Украиной. В частности, Эстония подала официальное обращение к правительству. Впоследствии украинцы поехали туда на 3 месяца на работу.
В то же время министр отметил, что проблемой является "челночная миграция". Это когда люди не отбывают карантин, нарушая его, платят 17 тысяч гривен штрафа на границе и дальше едут в Европу.
"Проходит два-три дня – и они снова возвращаются в Украину. Украинский пограничник не имеет права не пустить гражданина Украины, и повторяется вся та ситуация", – пояснил министр. Это означает, что люди вместо того, чтобы провести 14 дней в самоизоляции, постоянно этот срок откладывают.
Обратите внимание! Правительство продлило общенациональный карантин до 22 мая. В частности, продолжили закрытия большинства пунктов пропуска на границах.
Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:
- "Ягодин";
- "Краковец";
- "Ужгород";
- "Тиса";
- "Дьяково";
- "Порубное";
- "Староказачье";
- "Рени";
- "Могилев-Подольский";
- "Гоптовка";
- "Юнаковка";
- "Бачевск";
- "Сеньковка";
- "Меловое";
- "Новые Яриловичи";
- "Славутич";
- "Выступовичи";
- "Доманово".
Что откроют и позволят делать с 11 мая
- парки и скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- работу нотариусов, адвокатов и юристов;
- учреждения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники.
Подробно о том, какие правила и ограничения будут действовать для категорий бизнеса, которым позволили возобновить деятельность, читайте по ссылке.