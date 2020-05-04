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      Вопрос с заробитчанами становится политизированным, – Немчинов

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      Вопрос с работниками становится политизированным, - Немчинов
      Немчинов заявил, что вопрос с заробитчанами становится политизированным / dw.com

      Выезд украинцев на работу за границу, в частности в Польшу, набирает политический характер. Ведь граждане могут пересекать границу через автомобильные пункты пропуска.

      По статистике Госпогранслужбы, украинцы продолжают въезжать в Украину и покидать ее пределы, заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью "PravdaTUT Lviv".

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      Мне кажется, что тема становится очень политизированной, потому что у нас открытые автомобильные переходы с Польшей, открытые "Ягодин" и "Краковец"
       – отметил Немчинов.

      По его словам, проблем с Польшей и заробитчанами вообще не существует. Каждый, кто имеет карту побыту и официальную работу в Польше, может свободно въехать в страну.

      Немчинов добавил, что "ажиотаж" относительно заробитчан был в отношении стран, которые не имеют сухопутной границы с Украиной. В частности, Эстония подала официальное обращение к правительству. Впоследствии украинцы поехали туда на 3 месяца на работу.

      В то же время министр отметил, что проблемой является "челночная миграция". Это когда люди не отбывают карантин, нарушая его, платят 17 тысяч гривен штрафа на границе и дальше едут в Европу.

      "Проходит два-три дня – и они снова возвращаются в Украину. Украинский пограничник не имеет права не пустить гражданина Украины, и повторяется вся та ситуация", – пояснил министр. Это означает, что люди вместо того, чтобы провести 14 дней в самоизоляции, постоянно этот срок откладывают.

      Обратите внимание! Правительство продлило общенациональный карантин до 22 мая. В частности, продолжили закрытия большинства пунктов пропуска на границах.

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:

      • "Ягодин";
      • "Краковец";
      • "Ужгород";
      • "Тиса";
      • "Дьяково";
      • "Порубное";
      • "Староказачье";
      • "Рени";
      • "Могилев-Подольский";
      • "Гоптовка";
      • "Юнаковка";
      • "Бачевск";
      • "Сеньковка";
      • "Меловое";
      • "Новые Яриловичи";
      • "Славутич";
      • "Выступовичи";
      • "Доманово".

      Что откроют и позволят делать с 11 мая

      • парки и скверы, зоны отдыха;
      • салоны красоты и парикмахерские;
      • летние площадки кафе и ресторанов;
      • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
      • работу нотариусов, адвокатов и юристов;
      • учреждения бытового обслуживания граждан;
      • музеи и библиотеки;
      • тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
      • стоматологические кабинеты;
      • сервисы обслуживания бытовой техники.

      Подробно о том, какие правила и ограничения будут действовать для категорий бизнеса, которым позволили возобновить деятельность, читайте по ссылке.

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Госпогранслужба Заробитчане Эстония Новости Польши Олег Немчинов
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