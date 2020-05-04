Вопрос с заробитчанами становится политизированным, – Немчинов

Выезд украинцев на работу за границу, в частности в Польшу, набирает политический характер. Ведь граждане могут пересекать границу через автомобильные пункты пропуска.

По статистике Госпогранслужбы, украинцы продолжают въезжать в Украину и покидать ее пределы, заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью "PravdaTUT Lviv".

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Мне кажется, что тема становится очень политизированной, потому что у нас открытые автомобильные переходы с Польшей, открытые "Ягодин" и "Краковец"

– отметил Немчинов.

По его словам, проблем с Польшей и заробитчанами вообще не существует. Каждый, кто имеет карту побыту и официальную работу в Польше, может свободно въехать в страну.

Немчинов добавил, что "ажиотаж" относительно заробитчан был в отношении стран, которые не имеют сухопутной границы с Украиной. В частности, Эстония подала официальное обращение к правительству. Впоследствии украинцы поехали туда на 3 месяца на работу.

В то же время министр отметил, что проблемой является "челночная миграция". Это когда люди не отбывают карантин, нарушая его, платят 17 тысяч гривен штрафа на границе и дальше едут в Европу.

"Проходит два-три дня – и они снова возвращаются в Украину. Украинский пограничник не имеет права не пустить гражданина Украины, и повторяется вся та ситуация", – пояснил министр. Это означает, что люди вместо того, чтобы провести 14 дней в самоизоляции, постоянно этот срок откладывают.

Обратите внимание! Правительство продлило общенациональный карантин до 22 мая. В частности, продолжили закрытия большинства пунктов пропуска на границах.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:

"Ягодин";

"Краковец";

"Ужгород";

"Тиса";

"Дьяково";

"Порубное";

"Староказачье";

"Рени";

"Могилев-Подольский";

"Гоптовка";

"Юнаковка";

"Бачевск";

"Сеньковка";

"Меловое";

"Новые Яриловичи";

"Славутич";

"Выступовичи";

"Доманово".

Что откроют и позволят делать с 11 мая

парки и скверы, зоны отдыха;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

работу нотариусов, адвокатов и юристов;

учреждения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники.

Подробно о том, какие правила и ограничения будут действовать для категорий бизнеса, которым позволили возобновить деятельность, читайте по ссылке.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала