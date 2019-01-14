Вопрос суверенитета над Курилами не обсуждается: в РФ заявили, что не отдадут острова Японии

Вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопрос суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации,

– подчеркнул он.

При этом Лавров констатировал, что между Москвой и Токио сохраняются "существенные разногласия" в вопросе мирного договора.

"Позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили, но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией-побуждает нас активизировать этот диалог", – заявил глава МИД РФ.

Дипломат добавил, что для продвижения в вопросе мирного договора с РФ Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами Южной Курильской гряды.

Отдельно Лавров назвал "возмутительными" слова советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сказал, что надеется на поддержку США в решении этого вопроса.

В чем суть конфликта Японии и России? Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.





Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года? Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.