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      Вопрос территории надо вынести за скобки до тех пор, пока не закончим войну, – штаб Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      В штабе Владимира Зеленского ответили на вопрос, как кандидат относится к новому законопроекту о языке. Во время обсуждения там отметили, что вообще вопросы языка, веры и территории стоит вынести за скобки до тех пор, пока не закончится война.

      Законопроект 5670-д "О языке", который сейчас рассматривает Верховная Рада, детально не анализировали в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом заявил в комментарии "Тиждень.Ua" главный политтехнолог и спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков.

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      По его словам, если говорить о языке в целом, то позиция Зеленского очень проста – единственный государственный язык – украинский. Однако, по их мнению, язык, вера и, что странно, – территория – не главные вопросы во время войны.

      Проблема в том, что у нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры – нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну,
      – отметил Разумков.

      "Других альтернатив (кроме Украинской как государственный – 24 канал) не может быть. Это записано в Конституции и абсолютно правильно. Если говорить о популяризации украинского, то это следует делать, и это делается сегодня, на самом деле. Обычно, нормальные государства идут путем "пряника": создание льготных условий налогообложения на продукты которые выходят на украинском, создание других условий", – подчеркнул спикер штаба.

      Однако, что касается печатной продукции, то, по их мнению, нельзя заставлять ее выпускать на другом языке, потому что это влияет на бизнес.

      Однако, если мы говорим о печатную продукции, то заставлять выпускать ее на определенном языке, то это влияние на бизнес. Где-то читают на украинском, а где-то, при всем уважении, нет. С русским такая же история. Надо подходить взвешенно и популяризировать с помощью экономики. Так за 5-10 лет мы абсолютно уйдем от этой проблемы. Глобально, ее и сегодня нет. Ребята на фронте, на Востоке разговаривают на разных языках. Не только на украинском и русском. Кто-то на грузинском, а кто-то на английском. Патриотизм не измерить языком,
      – добавил он.

      В то же время Разумков добавил, что относительно самого законопроекта, который сейчас рассматривает Рада, "надо сесть и детально разобраться", а тогда уже определяться с поддержкой или нет.

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      "Была очень горячая избирательная кампания, чтобы вникнуть в суть. Больше основываюсь на словах журналистов, но они часто подают каждый со своими оттенками. Повторяю, популяризация языка необходима, но применение более жестких механизмов связано с избирательной кампанией, чем с проблемами в обществе. Если была такая необходимость принять этот закон, то это следовало делать в 2015, чтобы сегодня никто уже не открывал рта и не говорил, что это связано с выборами", – отметил Разумков.

      Что означает законопреокт о языке?
      4 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
      Кто будет говорить на украинском? Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Чиновники должны разговаривать на украинском свободно.

      Где будут говорить на украинском? В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания на транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов также будут использовать украинский. На телевидении, в интернете и печатных СМИ

      Важно: речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это-нормально. СМИ и сайты могут выдаваться на нескольких языках. Но в первую очередь – на государственном языке.

      Стоит отметить, что Студия "Квартал 95", учредителем которой является Владимир Зеленский, отсняла немало сериалов и фильмов, большинство из которых в оригинале были на русском языке, с украинским дубляжом. По словам некоторых кинокритиков, такой ход преимущественно применяли с точки зрения бизнеса: чтобы продукт легче было продать в странах, где знают русский.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выборы Президента 2019 языковый вопрос Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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