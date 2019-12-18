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      Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии

      1074
      Почему 1 января не перережут ленточку "Северного потока-2" / іz.ru

      Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб "Северного потока-2" в зимние и весенние месяцы 2020 года.

      Ранее в этот период прокладка труб была запрещена по экологическим соображениям – маршрут прокладки проходит через зимовья птиц на побережье.

      Мотивируется просьба поздним получением разрешения на строительство, вызванным задержкой со стороны Дании, но в реальности строители хотят попытаться успеть до введения в действие американских санкций, которые были приняты на прошлой неделе и отложены на 90 дней.

      Читайте также: Запуск "Северного потока-2" затягивается: "Газпром" ожидает разрешения Германии

      С учетом того, что в Германии чрезвычайно сильны позиции "зеленых", разрешение будет проходить через весьма жаркие дебаты. Правда, когда дело касается денег, то обычно "зеленые" начинают проявлять патриотизм и слегка закрывать глаза. А тут не просто деньги, а деньги большие, так что у канцлера Меркель могут найтись аргументы.

      В целом ситуация и так стала вполне очевидной – никакого 1 января никто никакую ленточку уже не перережет, так что в лучшем случае СП-2 будет открыт не ранее середины года. Плюс предпусковые работы, плюс постепенный ввод мощностей. Кроме того, пока неясно, что с наземной инфраструктурой по приему газа – системой EUGAL. Педантичные немцы обещают ввести его строго в срок – под елочку, но теперь-то точно никто никуда не спешит.

      Все это подводит к главному вопросу – транзита газа через Украину. Пока в этом вопросе неясного больше, чем определенного. Теплая зима позволяет бодаться достаточно долго – запасов газа при таких температурах может хватить до марта. Но и в марте СП-2 вряд ли будет запущен, даже на половинную мощность. Так что вопрос с транзитом решать придется в любом сценарии.

      Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2": реакция Германии

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      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Нафтогаз Новости России Газовый контракт Северный поток-2 Публикации Газпром
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