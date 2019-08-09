Вопросов больше, чем ответов, – Омелян "прошелся" по заявлениям Зеленского в Турции

Так, министр инфраструктуры раскритиковал слова гаранта, касающиеся открытия аэропортов и ремонта дорог. Он отметил, что реальные цифры и те, которые озвучил президент, – не совпадают.

Про аэропорты, порты, дороги, а также о легализации азартных игр и проведении земельной реформы президент Зеленский рассказывал на украинском-турецком бизнес-форуме. Омелян бросился комментировать его слова на своей Facebook-странице.

Интересно: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

Наконец я услышал фундаментальные вещи, какие конкретно изменения нас ожидают. Конечно, жаль, что украинским гражданам приходится узнавать об этом из бизнес-форума в Стамбуле,

– написал министр.

В то же время, Омелян выделил несколько положительных моментов. Так, он считает, что инициативы Зеленского по рынку земли, большой приватизации, частичной легализации азартных игр, внедрения 5G и построению военно-промышленного комплекса – это хорошие сигналы.

А вот спорные моменты Омелян подробно проанализировал.

Рост экономики

Безусловно, озвученный рост экономики в 5-7% – благое дело. Обещали и до него. К сожалению, этого роста недостаточно. Чтобы изменения были ощутимы каждому, чтобы мы смогли вырваться из проклятого круга, – расти нужно на 10-15% в год минимум,

– отметил Омелян.

Далее министр взялся за свою тему, потому что на форуме Зеленский много говорил об инфраструктуре.

Аэропорты

Так, президент пообещал увеличить количество реально действующих аэропортов до 15-ти. Однако, по словам Омеляна, сейчас их уже 16.

Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50 (аэропортов – 24 канал). То есть, мы сократим их количество?

– спрашивает он.

Морские порты

Кроме того, Зеленский высказался об "обеспечении развития" 5 украинских портов. На самом деле, их гораздо больше, отмечает Омелян. По его словам, в Украине – 13 морских портов, еще 5 в аннексирована Крыму и 1 во Вьетнаме.

"Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?" – спрашивает министр у президента.

Дороги

Говорил Зеленский и о "приведении в порядок 24 тысяч километров дорог". Это, по мнению Владимира Омеляна, вдвое меньше запланированного.

В Конча-Заспе всегда были хорошие дороги, в Николаевской области их видели только на фото. Волнует другое. Всего в Украине 179 тысяч километров дорог. И еще около 200 тысяч километров коммунальных. 24 тысяч км – ок, а остальные – что за 5 лет?

– спрашивает Омелян.

Он добавляет, что в 2019 году, имея в Дорожном фонде 50 миллиардов гривен, Украина отремонтировала около 4 тысячи километров.

В 2020 году Дорожный Фонд получит около 70 миллиардов гривен и еще 10 миллиардов на территориальные дороги.

"То есть в год можно делать минимум 10 тысяч километров. 24 тысячи делим на 5 и это равно 4800 километров дорог в год. То есть, – вдвое меньше запланированного", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Больше о заявлениях Зеленского и визите в Турцию – здесь