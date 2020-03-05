Вор-неудачник попал на камеру видеонаблюдения в Киеве

Камеры зафиксировали вора-неудачника, который пытался ограбить магазин с аксессуарами в Киеве.

Возле метро "Дружбы народов" в Киеве мужчина пытался ограбить магазин, об этом сообщает "Киев Оперативный".

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На видео видно, как мужчина ночью пытается проникнуть в магазин. Он вооружился ломом и старался открыть дверь, но срабатывает сигнализация. Вор убегает с места происшествия налегке.

Смотрите видео: как человек пытался ограбить магазин