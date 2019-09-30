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      Вор сломал две ноги после ограбления девушки с инвалидностью: фото, видео

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      В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-инвалида, и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.

      В тот день дома никого не было. Ольга Кравцова была на соревнованиях, брат и мама – на работе. То, что в квартиру проник вор – обнаружили соседи.

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      "Когда начали звонить и кричать, что едет полиция, он выпрыгнул в мое окно. И, соответственно, Божья кара его настигла. Он выпал из окна и сломал себе обе ноги", – вспомнила пострадавшая Ольга Кравцова.

      злодій харків
      Вор, ограбивший девушку с инвалидностью

      Во время обыска грабителя – денег не обнаружили. Он только плакал и просил о помощи. Однако, куда спрятал украденное – не сказал. Из квартиры пропали 2,5 тысячи долларов и золотые украшения. Злоумышленника не остановили ни инвалидные коляски в квартире, ни десятки коробок из-под лекарств, которые он тоже перетряхнул в поисках наживы.

      пограбування харків інвалід
      Вид квартиры после ограбления

      У меня истерика была. Ну, скажите, как, как можно ограбить семью, где трое инвалидов?!
      – сказала пострадавшая.

      Брат Оли имеет схожие проблемы со здоровьем. Это сложная генная мутация после перенесенного их отцом облучения. Мать – недавно после операции. Семья несколько лет копила деньги на протезы Ольге. Ей жизненно необходимо заменить коленный сустав.

      "Чтобы хоть какая-то поддержка была для ног. Они на шарнирах, но это не спасает от боли. То есть в протезах я могу встать на костыли на несколько минут: на 2,3,5 минут. Но, к сожалению, постоянная боль. И вот эндопротез он спасет меня, я смогу спокойно спать", – отметила Ольга Кравцова.


      Ольга Кравцова

      Операцию могут провести в Харькове. Вопрос только в деньгах, а это около 10 тысяч долларов. Теперь же у харьковчанки нет даже первого взноса.

      В полиции тем временем начали следствие. О задержанном известно, что он был под следствием и находился под ночным домашним арестом. Правоохранители ищут сообщника вора, которому тот успел передать все похищенные деньги.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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