Вор сломал две ноги после ограбления девушки с инвалидностью: фото, видео

В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-инвалида, и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.

В тот день дома никого не было. Ольга Кравцова была на соревнованиях, брат и мама – на работе. То, что в квартиру проник вор – обнаружили соседи.

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"Когда начали звонить и кричать, что едет полиция, он выпрыгнул в мое окно. И, соответственно, Божья кара его настигла. Он выпал из окна и сломал себе обе ноги", – вспомнила пострадавшая Ольга Кравцова.



Вор, ограбивший девушку с инвалидностью

Во время обыска грабителя – денег не обнаружили. Он только плакал и просил о помощи. Однако, куда спрятал украденное – не сказал. Из квартиры пропали 2,5 тысячи долларов и золотые украшения. Злоумышленника не остановили ни инвалидные коляски в квартире, ни десятки коробок из-под лекарств, которые он тоже перетряхнул в поисках наживы.



Вид квартиры после ограбления

У меня истерика была. Ну, скажите, как, как можно ограбить семью, где трое инвалидов?!

– сказала пострадавшая.

Брат Оли имеет схожие проблемы со здоровьем. Это сложная генная мутация после перенесенного их отцом облучения. Мать – недавно после операции. Семья несколько лет копила деньги на протезы Ольге. Ей жизненно необходимо заменить коленный сустав.

"Чтобы хоть какая-то поддержка была для ног. Они на шарнирах, но это не спасает от боли. То есть в протезах я могу встать на костыли на несколько минут: на 2,3,5 минут. Но, к сожалению, постоянная боль. И вот эндопротез он спасет меня, я смогу спокойно спать", – отметила Ольга Кравцова.



Ольга Кравцова

Операцию могут провести в Харькове. Вопрос только в деньгах, а это около 10 тысяч долларов. Теперь же у харьковчанки нет даже первого взноса.

В полиции тем временем начали следствие. О задержанном известно, что он был под следствием и находился под ночным домашним арестом. Правоохранители ищут сообщника вора, которому тот успел передать все похищенные деньги.