По населенным пунктам, которые находятся рядом, информацию уточняют. Пока нет данных о пострадавших.
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Россияне обстреляли село в Одесской области
Деревню Тузлы враг обстрелял из моря. Речь идет о ракетном ударе. Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры.
Враг все равно будет наказан, потому что существует закон человеческий и закон Божий. Держимся! Защитим родную землю,
– добавил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Сообщение об обстреле села Тузлы: смотреть видео
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