Враг нанес ракетный удар по поселку Тузлы с моря

Россияне продолжают атаковать украинские населенные пункты. На этот раз оккупанты обстреляли Одесскую область.

По населенным пунктам, которые находятся рядом, информацию уточняют. Пока нет данных о пострадавших.

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Россияне обстреляли село в Одесской области

Деревню Тузлы враг обстрелял из моря. Речь идет о ракетном ударе. Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры.

Враг все равно будет наказан, потому что существует закон человеческий и закон Божий. Держимся! Защитим родную землю,

– добавил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Сообщение об обстреле села Тузлы: смотреть видео

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