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      Повернись живим

      Ворог постійно провокує, але ми не ведемося, – український військовий

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      Боєць Євген
      Боєць Євген / Фонд "Повернись живим"

      Від наших окопів, де знаходиться Євген, до позицій російських окупантів досить близько.

      "Обстановка весь час напружена. Ворог постійно намагається провокувати, а ще вони лазять, копають, окопуються", – розповідає боєць на ім'я Євген, який боронить нині Горлівський напрямок.

      Досить часто, каже військовий, працюють ворожі снайпери.

      Переважно по цій позиції. Вони добре пристрілялися, весь час сюди цілять. Та і по місцевих не раз прилітало.

      Армієць запевняє: така поведінка противника змушує триматися в тонусі, а ще не забувати вдягати каску, бронежилет, носити з собою аптечку. Ворог періодично використовує відстань, щоб спробувати зав'язати діалог із українськими захисниками.

      Непристойні жести нам показують. Але ми не ведемося. На хворих не ображаються, – сміється Євген.

      Противник б'є по наших укріпленнях переважно ввечері. А ще вночі миттєво реагують на рух українських вояків. Оптика у ворога дуже високої якості. Втім, навіть так звана окопна війна залишається війною. Вона непередбачувана, і бій може початися будь-якої миті.

      Вранці сиділи спостерігали, вибіг один, пару разів із РПГ стрельнув по посту, одразу ж полетіла кулеметна черга, – розповідає Євген.

      Допомогти тим, хто в окопах і бліндажах, і вранці понеділка, і на вихідних та святах, кожен може тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации
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