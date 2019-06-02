Ворог постійно провокує, але ми не ведемося, – український військовий

Від наших окопів, де знаходиться Євген, до позицій російських окупантів досить близько.

"Обстановка весь час напружена. Ворог постійно намагається провокувати, а ще вони лазять, копають, окопуються", – розповідає боєць на ім'я Євген, який боронить нині Горлівський напрямок.

Досить часто, каже військовий, працюють ворожі снайпери.

Переважно по цій позиції. Вони добре пристрілялися, весь час сюди цілять. Та і по місцевих не раз прилітало.

Армієць запевняє: така поведінка противника змушує триматися в тонусі, а ще не забувати вдягати каску, бронежилет, носити з собою аптечку. Ворог періодично використовує відстань, щоб спробувати зав'язати діалог із українськими захисниками.

Непристойні жести нам показують. Але ми не ведемося. На хворих не ображаються, – сміється Євген.

Противник б'є по наших укріпленнях переважно ввечері. А ще вночі миттєво реагують на рух українських вояків. Оптика у ворога дуже високої якості. Втім, навіть так звана окопна війна залишається війною. Вона непередбачувана, і бій може початися будь-якої миті.

Вранці сиділи спостерігали, вибіг один, пару разів із РПГ стрельнув по посту, одразу ж полетіла кулеметна черга, – розповідає Євген.

Допомогти тим, хто в окопах і бліндажах, і вранці понеділка, і на вихідних та святах, кожен може тут.