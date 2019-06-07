"Воронцов бы умер во второй раз, если бы такое увидел": в Крыму затопило достопримечательность

Из-за мощных ливней в оккупированном Крыму затопило одну из самых известных исторических достопримечательностей – Воронцовский дворец. Так, пострадали не только стены здания, но и картины и музейные экспонаты.

Затопление произошло не только из-за сильного ливня, а и из-за того, что сейчас в Воронцовском дворце меняют кровлю. Работы должны длиться до 2022 года. Об этом сообщает Blackseanews.

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Наш дворец затопило – в голубой гостиной отвалилась штукатурка, вестибюль, кабинет Воронцова – воды было по щиколотку, повреждены картины! Воронцов бы умер во второй раз, если бы это увидел,

– пишут крымчане в соцсетях.

Люди возмущены действиями руководства достопримечательности. Они говорят, что в 2017 году крышу в Воронцовском дворце уже ремонтировали. А нынешние работы, по их мнению, могли бы провести в более короткий срок. Людям интересно, кто теперь будет отвечать за порчу имущества и кто виноват в такой халатности.

Также известно лишь о затопленном первом этаже здания, а вот что творится на втором – неизвестно. Именно оттуда стекала вода и именно там расположены фонды музея.

Ялта . Воронцовский дворец сегодня . Сохранение исторического наследия . pic.twitter.com/aILHL1DMZN — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 7 июня 2019 г.

"В главном корпусе заменяется на медную кровлю старая крыша. Сегодня был какой-то ненормальный ливень... Часть воды попала под эту временную кровлю. Вследствие этого по разным каналам, которые в дворце есть, она попала в помещение второго этажа и частично в помещение экспозиции, в частности, голубую гостиную", – рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.

Теперь, как минимум, до 10 июня основную экспозицию дворца закроют для посетителей. В здании будут проводить работы по просушке помещений.

Что известно о Воронцовском дворце?Это – памятник архитектуры и истории, который расположен в городе Алупка, в оккупированном Крыму. Дворец построен в эпоху романтизма в 1830 – 1840-х годах. Он принадлежал генерал-губернатору Новороссийского края графу Михаилу Воронцову.



Проект дворца разработал один из лучших английских архитекторов Эдвард Блор. Кстати, он был придворным архитектором короля Уильяма IV.



Так, дворцовый комплекс состоит из пяти корпусов с башнями, двориками, террасами и лестницами, имеет богатую музейную коллекцию.





Воронцовский дворец в Алупке