Инцидент произошел возле мужского Свято-Ильинского монастыря, подчиняющегося православной церкви. В сети опубликовали видео с места происшествия.
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Прогнал из монастыря
- На записи видно, как монах сильно толкает женщину и она быстро уходит.
- Потом к нему подходит сестрица и старается успокоить монаха.
- Монах вместо этого кричит ей, что женщина вино хотела "старабанить".
- Рядом за прилавком с церковными товарами сидела продавщица.
- Она просто наблюдала за ситуацией. Вероятно, женщина просто испугалась, поэтому не пыталась разрешить инцидент.
Как монах прогонял женщину из монастыря, потому что она вроде хотела украсть вино: смотрите видео
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