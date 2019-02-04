Воровали из воинской части: двое мужчин на Житомирщине незаконно продавали оружие

На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин, которые незаконно торговали оружием. Его, по предварительной информации, они украли из одной из воинских частей области.

Задержанные – жители Новограда-Волынского, оба уже были судимы ранее. "Клиентов" они подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Нарушителей поймали во время очередной попытки нелегальной сделки, когда они пытались продать два автомата с магазинами, пистолет с патронами и глушитель, за которые намеревались выручить 65 тысяч гривен.

Кроме этого, в лесу неподалеку от районного центра правоохранители нашли тайник злоумышленников и изъяли оттуда еще несколько единиц оружия.

Во время задержания один из мужчин пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.



Фото изъятого оружия

По данным фактам уже открыли уголовное производство.

Это уже не первый случай кражи оружия на Житомирщине. В сентябре 2018 года после проведения учебных стрельб из одной из воинских частей Вооруженных сил украли пистолеты и автоматы.