Воровали продукты заключенных: задержаны двое должностных лиц исправительных колоний – видео

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали двух заместителей руководителей исправительных колоний, которые пытались продать оптом продукты питания.

Правоохранители установили, что подозреваемые отмечали товары, предназначенные для заключенных, как списанные, а затем продавали их большими партиями через посредников. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Правоохранители изъяли более трех тонн замороженного мяса и рыбы. Сумма хищения два месяца такой торговли составила более 500 тысяч гривен.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.



Задержанные чиновники исправительных колоний / фото ГБР Задержанные чиновники исправительных колоний / фото ГБР

Смотрите видео задержания руководителей колоний:

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Отметим, что по данным министра юстиции Дениса Малюськи количество заключенных в Украине составляет около 54-55 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО. Однако точных данных нет и реестр полноценно не функционирует.

По его словам, системе тюрем и СИЗО постоянно не хватает средств. Денег не хватает даже на какие-то банальные вещи, не говоря о существенных серьезных реформах.