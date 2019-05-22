Ворожі курсанти-диверсанти почали атакувати українські позиції на Донбасі

Загострення ситуації на Первомайсько-Стаханівському напрямку пов'язане з закінченням курсу навчання і здачею випускних "іспитів" курсантами диверсійної школи, розташованої поблизу тимчасово окупованого міста Первомайськ Луганської області.

Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що на території колишнього піонерського табору "Чайка" російськими кураторами створена диверсійна школа, в якій "курсанти" проходять відповідну підготовку для подальшої участі в бойових діях і диверсійної діяльності на території України.

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У тренувальному таборі місцеві бойовики під керівництвом "інструкторів" з РФ вивчають географію, геодезію, орієнтування на місцевості і мінно-підривну справу. Окремий курс навчання проходить так званий снайперський підрозділ, який налічує до 20-ти "курсантів".

12 травня ГІ "Права Справа" передала спеціальним службам України інформацію про те, що в диверсійній школі розпочалися так звані "випускні іспити". За інформацією місцевих джерел, одним із завдань дрг бойовиків буде захоплення опорних пунктів ЗСУ. Окремо наголошувалося, що найближчим часом варто очікувати активізацію диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар бойовиків на Стахановсько-Первомайському напрямку.

19 травня на брифінгу прес-центру Об'єднаних сил повідомили, що опівночі, з метою охоплення ротного опорного пункту бригади, яка обороняє Кримське, група ворожої піхоти перемістилась в смугу забезпечення. Для прикриття дій своєї піхоти ворог розпочав інтенсивний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На цьому ж напрямку вже вдень противник намагався у межах іншого батальйонного району оборони провести розвідку боєм. Під прикриттям вогню гранатометів ворожа піхота почала наближатись до наших позицій.

Наразі в диверсійних школах йде активна підготовка учасників НФЗ для участі у снайперській та контрснайперській боротьбі.

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