"Ворскла" – "Арсенал": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Полтавская "Ворскла" и лондонский "Арсенал" обнародовали составы на матч 5-го тура Лиги Европы.
Наставник полтавчан Василий Сачко выбрал на матч схему 4-3-3.
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"Ворскла": Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач, Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков (К), Вадим Сапай, Юрий Коломоец, Далко Ардин, Артур, Павел Ребенок
Запасные: Ткаченко, Сергийчук, Мисик, Карека, Чижов, Саков, Кане
Коуч "канониров" Унаи Эмери также выбрал схему 4-3-3.
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"Арсенал": Петр Чех (К), Мохамед Эльнени, Арон Рэмзи, Стефан Лихтштайнер, Эшли Мейтленд-Найлс, Роб Холдинг, Карл Дженкинсон, Маттео Гэндузи, Эдди Нкетиа, Эмил Смит-Роу, Джо Уиллкок.
Запасные: Мартинес, Мхитарян, Гилмор, Мэдли, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака
Напомним, матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 19:55.