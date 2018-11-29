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      "Ворскла" – "Арсенал": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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      "Арсенал" сыграет в неоптимальном составе
      "Арсенал" сыграет в неоптимальном составе / uefa.com

      Полтавская "Ворскла" и лондонский "Арсенал" обнародовали составы на матч 5-го тура Лиги Европы.

      Наставник полтавчан Василий Сачко выбрал на матч схему 4-3-3.

      Читайте также: Ворскла – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

      "Ворскла": Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач, Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков (К), Вадим Сапай, Юрий Коломоец, Далко Ардин, Артур, Павел Ребенок
      Запасные: Ткаченко, Сергийчук, Мисик, Карека, Чижов, Саков, Кане

      Коуч "канониров" Унаи Эмери также выбрал схему 4-3-3.

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      "Арсенал": Петр Чех (К), Мохамед Эльнени, Арон Рэмзи, Стефан Лихтштайнер, Эшли Мейтленд-Найлс, Роб Холдинг, Карл Дженкинсон, Маттео Гэндузи, Эдди Нкетиа, Эмил Смит-Роу, Джо Уиллкок.
      Запасные: Мартинес, Мхитарян, Гилмор, Мэдли, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака

       

       

      Напомним, матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 19:55.

      Теги: Футбол Спорт ФК Ворскла Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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