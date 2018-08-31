Ворскла – Черноморец: видео гола и моментов матча УПЛ
Полтавская "Ворскла" в 7-м туре украинской Премьер-лиги дома принимает одесский "Черноморец".
Нереализованный пенальти Владислава Кулача, 24 ("Ворскла")
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Источник: 24 Канал
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