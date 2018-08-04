Ворскла – Львов: видео голов и моментов матча УПЛ

"Ворскла" на последних минутах матча победила ФК "Львов" в 3-м туре УПЛ.

Команда Василия Сачко обеспечила себе три очка благодаря голу от новичка команды – Кареки. Нападающий хозяев на 84-й минуте встречи удачно замкнул пас от Артема Габелюка.

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"Ворскла" выстояла и записала в актив первую победу. А "Львов" проигрывает не совсем заслуженно, но по очень хорошей игре.

Видео голов и моментов матча Ворскла – Львов

Ворскла – Львов 1:0

Гол: Карека, 84

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