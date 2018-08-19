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Ворскла – Мариуполь: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Ворскла – Мариуполь: где смотреть онлайн матч УПЛ

Поединок 5-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и "Мариуполем" будут транслировать по телевидению. Также его покажут онлайн.

Трансляция матча "Ворскла" – "Мариуполь" будет доступна на канале "Футбол 1". Комментировать игру будет Андрей Столярчук.

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Также матч будет доступен и онлайн. Доступен он будет на сайте Oll.tv. Стоит добавить, что трансляция на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа к просмотру видео, и 59 гривен за месячную подписку. Однако для просмотра требуется регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч "Ворскла" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 19 августа. Начало в 19:30.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Ворскла ФК Мариуполь УПЛ
Источник: 24 канал
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