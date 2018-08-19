Ворскла – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В матче 5-го тура УПЛ бронзовый призер предыдущего первенства "Ворскла" будет принимать "Мариуполь", который уже в этом сезоне сыграл четыре матча в еврокубках.

Напомним, в четверг, 16 августа, "Мариуполь" сыграл на выезде в Лиге Европы против французского "Бордо", где уступил и вылетел из еврокубков.

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Не слишком удачный старт сезона, а также дополнительные матчи в квалификации Лиги Европы ("Ворскла" начинает аж с групповой стадии турнира), делают именно полтавчан фаворитами встречи. На их победу PariMatch выставил коэффициент 1,70. В то время как победа "Мариуполя" оценена в 5,50. Ничья в матче – 3,55.

Несколько похожие показатели дает и "Фаворит спорт" – 1,64 на победу "Ворсклы" и 5,75 на победу "Мариуполя". Что касается ничьей в матче, то на ней коэффициент 3,75.

Marathon bet оценил победу "Ворсклы" в 1,72. На их соперников – 5,50. Если команды не апределят сильнейшего – 3,60.

Напомним, матч "Ворскла" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 19 августа. Начало в 19:30.

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