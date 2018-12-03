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      "Александрия" победила "Ворсклу" и сократила отставание от "Шахтера": видео гола

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      Ворскла - Александрия: видео голов и обзор матча
      Ворскла – Александрия видео голов

      Центральным матчем 17 тура УПЛ стала встреча "Ворсклы" и "Александрии". Гостям удалось одержать минимальную победу благодаря голу забитому еще в первом тайме.

      Ворскла – Александрия 0:1
      Голы:       Ковалец, 4

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      "Александрия", которая стала открытием нового сезона, продолжает отчаянную борьбу с киевским "Динамо" и даже "Шахтером" за лидерство в лиге. Игра против полтавчан – это возможность закрепиться на вершине таблицы, а также получить дополнительную уверенность. Не прочь вставить палки в колеса команды Владимира Шарана "Ворскла", которая на прошлой неделе играла в Лиге Европы. Подопечные Василия Сачко в таблице делят 5 строчку с "Мариуполем" и рискуют вылететь из топ-6. Следовательно, обе команды устраивала только победа.

      Читайте также: "Шахтер" в драматичной игре против "Олимпика" вырвал ничью на последних минутах: видео голов

      Уже на стартовых минутах гости ошеломили своего соперника. На 4 минуте Кирилл Ковалец получил мяч из глубины и, не почувствовав сопротивления, пробежал несколько метров и нанес точный удар издали. Богдан Шуст, видимо, не ожидал, что Ковалец решится на такой удар, поэтому не смог сохранить ворота нетронутыми.

      Видеообзор матча Ворскла – Александрия

       

       

      Пропущенный гол серьезно разгневал хозяев, бросившихся отыгрываться. Это позволило "Александрии" играть на контратаках. "Ворскла" имела несколько хороших моментов, чтобы восстановить статус-кво, однако вратарь Юрий Панькив не подвел своих партнеров. На перерыв команды ушли при счете 0:1.

      Во второй половине игры "Ворскла" продолжила давить на гостей, однако и тратила свои возможности отличиться. "Александрия" практически после каждой позиционной атаки полтавчан выбегала в контратаку. И попытки обеих команд голами не увенчались. Гости отстояли преимущество, добытое в первом тайме и победили 0:1. Теперь отставание "Александрии" от "Шахтера" составляет 6 очков.

      Напомним, что следующую игру "Александрия" проведет против "Львова", а полтавчане с "Черноморцем".

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Александрия ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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