Матч между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" получил повышенный интерес. И не только в Украине. И не только из-за соперника – гранда английского футбола. Все самое важное вокруг матча "Ворскла" – "Арсенал" –Ворскла - Арсенал анонс матча лиги Европы в анонсе сайта 24 канала.

Ворскла – Арсенал. Главное

Дата и время: Четверг, 29 ноября, 19:55

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев

Главный арбитр: Бартош Франковски (Польша)

Трансляция: телеканал "Футбол 1", сайт Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте 24 канала

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Важность матча

Турнирное значение этого матча давно отошло на задний план. Сразу после жеребьевки в Полтаве была эйфория из-за того, что в город приедет гранд европейского футбола. Например, в первый день продажи билетов на матчи Лиги Европы, 2,4 тысячи билетов (из трех тысяч) были проданы именно на матч против "Арсенала". Но "канониры" в Полтаве не сыграют.

Все из-за военного положения, которое ввели в десяти областях Украины. Хотя Полтавской области нет в этом списке, представители английского клуба сумели продавить в УЕФА, чтобы матч перенесли из Полтавы. Поэтому игра состоится в Киеве.

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При этом в УЕФА о переносе матча в Киев представителей полтавского клуба сообщили уже постфактум. И руководству "Ворсклы" пришлось договариваться с НСК "Олимпийский" уже после того, как о переносе матча было официально объявлено УЕФА. Хотя полтавчане до последнего пытались убедить сыграть матч в Полтаве.

Стоит отметить, что "Ворскла" еще не потеряла шансов побороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Правда для этого надо побеждать как и "Арсенал" в Киеве, так и впоследствии португальский "Спортинг" на выезде. Задачи не то, чтобы невероятные, но довольно сложные для выполнения, понимая разный уровень команд.

Проблемы команд

"Ворскла" в этом матче не сможет рассчитывать на Дениса Васина, Александра Кобахидзе, Дмитрия Кравченко и Наджееба Якубу. Также неизвестна ситуация с Александром Чижовым. Игрок уже восстановился от травмы, но сыграет ли в этом матче – пока неизвестно.

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Что касается "Арсенала", то ситуация выглядит довольно неоднозначной. Несмотря на то, что команда решила свои задачи выхода из группы, на матч в Украине отправилось немало игроков резерва. И часть из них выйдет на поле. Точно не сыграют в этом матче из-за травмы Дэнни Уэлбек, Александр Ляказетт и Начо Монреаль. Не попали в заявку Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сократис Папастатопулос, Эктор Беллерин, ЛукасТоррейра и Гранте Джака, которые являются игроками основы. Зато прилетели в Киев Генрих Мхитарян, Аарон Рэмзи, Петр Чех и Штефан Лихтштайнер. Поэтому "Ворскле" будут противостоять опытные игроки, которым будет помогать талантливая молодежь.

Прогноз

Делать прогноз в данном случае – это как решать задачу со многими неизвестными. С одной стороны есть игроки "Ворсклы", которые будут пытаться изо всех сил дать бой топ-сопернику. Однако их агрессия может дать как и положительный заряд, так и отрицательный, когда команда "перегорит" еще до выхода на поле.

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В случае с "Арсеналом" все будет зависеть от того, кто выйдет в стартовом составе. Немалое количество молодежи и несыгранность может быть в пользу полтавчан. Однако та же молодежь может показать неожиданную игру, пытаясь поразить главного тренера Унаи Эмери. И выдать феноменальный матч.

Предыдущая игра в Лондоне показала, что "Ворскла" может забивать в ворота даже такого соперника. Так, два гола были забиты уже в конце, когда "канониры" перед тем отличились четыре раза. Поэтому голы могут влететь в ворота обеих команд. Прогноз 2:2.