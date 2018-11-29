В четверг, 29 ноября, полтавская "Ворскла" будет принимать английский "Арсенал". Матч должен был состояться в Полтаве, но его перенесли в Киев. Игру можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Ворскла" – "Арсенал" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 19:50, сам матч начнется в 19:55. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Путь к Баку", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч полтавчан.

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Смотреть онлайн матч "Ворскла" – "Арсенал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

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Напомним, матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 19:55.