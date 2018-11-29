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      "Арсенал" в Киеве унизительным счетом выбил "Ворсклу" из Лиги Европы

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      Ворскла – Арсенал результат матча
      Ворскла – Арсенал результат матча / arsenal.com/

      Полтавская "Ворскла" не смогла сотворить сенсацию в Лиге Европы и с разгромным счетом проиграла лондонскому "Арсеналу" в рамках 5-го тура Лиги Европы.

      Ворскла – Арсенал 0:3
      Голи:       Смит-Роу, 11, Ремзи, 27 (пен.), Уиллкок, 41

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      Как известно, матч проходил в Киеве, поскольку в УЕФА решили перенести игру из Полтавы из соображений безопасности. Хотя Полтавщина не входит в список областей, где введено военное положение. Но поддержать украисцев на НСК "Олимпийский" все же пришло немало людей.

      Василий Сачко в сравнении с предыдущей игрой против "канониров" сделал одну замену. Место Дмитрия Кравченко на поле занял Вадим Сапай. Таким образом полтавчане играли по схеме 4-3-3. Наставник лондонцев Унаи Эмери выбрал такую ​​же схему, однако на этот раз на поле вышло аж 9 новых игроков. В нападении испанский специалист выставил трио молодых воспитанников клуба.

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      Уже на 11 минуте гости сумели выйти в перед. 18-летний Эмиль-Смит Роу, которому наставник "пушкарей" доверил место в составе, сумел воспользоваться многочисленными ошибками защитников "Ворсклы". Нападающий без проблем открыл счет в игре.

      Увеличил преимущество "Арсенала" на 27 минуте Арон Рэмзи. Валлиец в штрафной картинно упал после соприкосновения Пердуты. Рефери не замедлил и назначил одиннадцатиметровый. Несмотря на то, что Ремзи заработал пенальти, он решил его пробивать и уверенно реализовал – 0:2.

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      Уже в первом тайме "Арсеналу" удалось сделать счет разгромным. Свою фамилию на табло записал 19-летний Джо Уиллкок. Игрок получил разрезную передачу и не почувствовал сопротивления от нескольких защитников "Ворсклы". Освободившись от опеки, Уиллкок бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Богдана Шуста. При счете 0:3 команды ушли на перерыв.

      После перерыва "Ворскла" заиграла немного в другой футбол. Команде Сачко эпизодами удавалось контролировать мяч и позиционно атаковать. Однако реальных возможностей, чтобы претендовать на гол было мало. На 70 минуте Игорь Пердута мог сокращать счет, однако пробил точно в голкипера гостей Петера Чеха. На момент хозяев "канониры" также ответили остротой. Смит-Роу опасно пробивал, но Шуст спас своих партнеров. На 90-й минуте "Арсенал" едва не сделал счет неприличным – Уиллкоку не удалось выиграть рандеву с Богданом Шустом. В компенсированное арбитром время "Ворскла" претендовала на гол престижа. Карека, вышедший на замену, ударил издалека, однако мяч предательски пролетел возле стойки ворот Чеха.

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      Таким образом "Ворскла" проиграла 3:0 и потеряла шансы побороться за выход в плей-офф. Украинскому клубу 13 декабря предстоит вояж в теплую Португалии, где подопечных Сачко будет ждать лиссабонский "Спортинг". В этой игре полтавчане смогу побороться за престиж и третье место в своей группе.

      Теги: Спорт Лига Европы Футбол ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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