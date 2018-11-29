В матче между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" в Лиге Европы англичане повели со счетом 2:0.

Читайте также: "Динамо" победило "Астану" и вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места На 11 минуте игры 18-летний Эмиль-Роу Смит, которому наставник "гармашей" доверил место в составе, сумел воспользоваться ошибкой защитников "Ворсклы" и легко открыл счет в игре. Видео гола в ворота "Ворсклы". Удвоил преимущество на 27 минуте Рэмзи. Валиец в штрафной картинно упал после прикосновения Пердуты. Рефери без лишних колебаний назначил одиннадцатиметровый, который Рэмзи уверенно реализовал – 0:2. Видео гола Рэмзи