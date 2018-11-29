Ворскла – Арсенал: видео гола
В матче между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" в Лиге Европы англичане повели со счетом 2:0.
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На 11 минуте игры 18-летний Эмиль-Роу Смит, которому наставник "гармашей" доверил место в составе, сумел воспользоваться ошибкой защитников "Ворсклы" и легко открыл счет в игре.
Видео гола в ворота "Ворсклы".
Удвоил преимущество на 27 минуте Рэмзи. Валиец в штрафной картинно упал после прикосновения Пердуты. Рефери без лишних колебаний назначил одиннадцатиметровый, который Рэмзи уверенно реализовал – 0:2.
Видео гола Рэмзи
Источник: 24 Канал
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