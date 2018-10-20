Матч между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо" станет центральным в 12-м туре УПЛ. Игру можно будет посмотреть на стадионе, по телевизору и онлайн.

Матч "Ворскла" – "Динамо" будет транслировать телеканал "Футбол 2". Начало трансляции на канале в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

Читайте также: Ворскла – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Также трансляция матча будет происходить онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако показ матчей на этом сайте – платный, а также требует регистрации. Доступ к видео – 39 гривен за 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч "Ворскла" – "Динамо" состоится в Полтаве в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.