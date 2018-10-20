Центральный матч 12-го тура состоится в Полтаве, где "Ворскла" примет "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

Несмотря на то, что "Ворксла" играет дома, букмекеры отдают предпочтение именно "Динамо". Так, эксперты из PariMatch на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,44. Стоит заметить, что в большинстве букмекерских контор будет примерно такой же показатель на "Динамо". Что касается "Ворсклы", то на ее победу коэффициент 8,00. Ничья в матче – 4,30.

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Наибольший коэффициент на победу "Ворсклы" – в "Фаворит спорт". Их букмекеры на полтавчан выставили показатель в 9,75. Касательно победы "Динамо", то на столичный клуб коэффициент 1,42. На ничью – 4,15.

Что касается Marathon bet, то они оценили победу "Воркслы" в 8,10. Если победит "Динамо" – 1,44. Ничья – те же 4,15.

Напомним, матч "Ворскла" – "Динамо" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.