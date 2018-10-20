12:36
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Ворскла – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

      91 Читати новину українською
      Ворскла – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
      Ворскла – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

      Центральный матч 12-го тура состоится в Полтаве, где "Ворскла" примет "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

      Несмотря на то, что "Ворксла" играет дома, букмекеры отдают предпочтение именно "Динамо". Так, эксперты из PariMatch на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,44. Стоит заметить, что в большинстве букмекерских контор будет примерно такой же показатель на "Динамо". Что касается "Ворсклы", то на ее победу коэффициент 8,00. Ничья в матче – 4,30.

      Читайте также: Украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали

      Наибольший коэффициент на победу "Ворсклы" – в "Фаворит спорт". Их букмекеры на полтавчан выставили показатель в 9,75. Касательно победы "Динамо", то на столичный клуб коэффициент 1,42. На ничью – 4,15.

      Что касается Marathon bet, то они оценили победу "Воркслы" в 8,10. Если победит "Динамо" – 1,44. Ничья – те же 4,15.

      Напомним, матч "Ворскла" – "Динамо" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.

      Теги: Футбол Спорт Динамо УПЛ ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      БК "Днепр" одолел БК "Азовмаш"
       21 марта 2013 , 04:33
      Чемпионат FIA GT: Экипаж Себастьяна Леба финишировал 13-м
       22 апреля 2013 , 16:44
      "Динамо" предлагает Стриничу 2,2 миллиона евро в год
       17 декабря 2014 , 10:54
      Фоменко останется у руля сборной Украины, если выведет команду на Евро-2016
       27 октября 2015 , 18:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук