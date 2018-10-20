Центральным матчем 12-го тура УПЛ стала встреча в Полтаве, где "Ворскла" принимала "Динамо". Встречались четвертая и вторая команды чемпионата, которым уже в четверг, 25 октября, играть в Лиге Европы.

Ворскла – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 40

Возможно обе кманды берегли силы на еврокубки, ведь за первый тайм острых моментов было мало. "Динамо" завладело инициативой, на что "Ворскле" нечем было ответить. Все опасные ситуации – в исполнении игроков "Динамо". Моменты имел Супряга, который вышел в старте. Опасно издалека пробивал Гармаш. Попасть в дальний нижний угол пытался Цыганков.

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Однако именно эти трое игроков были причастны к голу в ворота "Ворсклы" в первом тайме. Супряга получил пас на фланге и сделал рывок в штрафную. Там он прострелил в центр штрафной. Гармаш в подкате не сумел как следует дотянуться до мяча. Однако Цыганков, который набегал вторым темпом и находился без опеки, пробил под перекладину ворот полтавчан.

Стоит отметить, что гол "Динамо" могло забить после подачи с углового. Кадар опасно "подрезал" мяч под перекладину ворот, но тот пошел выше.

Пропущенный гол до перерыва несколько заставил полтавчан добавить впереди. И ни новоиспеченный игрок национальной сборной Кулач, ни Коломоец так и не сумели пробить Бойко. Относительно "Динамо", то и они не могли похвастаться успешными атаками. Поэтому матч так и закончился минимальной победой гостей.

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"Динамо" остается на втором месте с отставанием в два очка от "Шахтера". "Ворскла" же потеряла возможность приблизиться к "Александрии". Теперь отставание до третрього места у полтавчан составляет четыре очка, и у александрийцев еще домашний матч с "Карпатами" впереди.

Видео моментов матча "Ворскла" – Динамо"