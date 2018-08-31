"Ворскла" дома вырвала победу у "Черноморца"

"Ворскла" на последних минутах матча смогла победить "Черноморец" в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Ворскла – Черноморец 2:1

Голы: Кулач, 49, Рыжук, 87 (авт.) – Чорний, 63

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Стоит отметить, что команда Василия Сачко пока заметно буксует, а ближайшие матчи группового раунда Лиги Европы заставляют беспокоиться за состояние полтавского коллектива. А "Черноморец", в свою очередь, идет на 4 месте в турнирной таблице УПЛ и является одним из претендентов на попадание в квалификационный раунд Лиги Европы на следующий год.

Первую половину встречи "Ворскла" провела более активно и могла забивать. После прострела Владислава Кулача в штрафной "Черноморца" мяч попал в руку Глебу Грачеву и арбитр показал на 11-метровую отметку. Однако, Кулач не попал по воротам – 0:0 в первом тайме.

Все-таки во втором тайме Владиславу Кулачу удалось восстановиться и открыть счет на табло: на добивании после удара Коломойца головой отправил мяч в пустые ворота.

На 63-й минуте одесситы сравняли счет, когда Чорний со штрафного метров с 23-х классным ударом через "стенку" положил мяч точно в "девятку".

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В концовке встречи полтавчане смогли вырвать победу в этом матче, хоть и с автоголом. После навеса с фланга Литовченко сыграл на выходе и мяч в штрафной подхватил Габелок, который пробил низом. Рыжук пытался выбить мяч, но срезал его в собственные ворота.

Этой победой "Ворскла" поднялась сразу на 4 позиции в турнирной таблице УПЛ и обогнала "Черноморец".

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