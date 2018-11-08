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      Ворскла – Карабах: где смотреть матч Лиги Европы

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      Ворскла – Карабах смотреть онлайн
      Ворскла – Карабах смотреть онлайн / ФК "Карабах"

      В четверг, 7 ноября, полтавская "Ворскла" сыграет против азербайджанского "Карабаха". Матч Лиги Европы можно будет посмотреть на стадионе в Полтаве, а также по телевидению и онлайн.

      Матч "Ворскла" – "Карабах" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция со стадиона начнется в 21:55, сама игра – в 22:00.

      Читайте также: Ворскла – Карабах: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

      Также смотреть матч "Ворскла" – "Карабах" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча "Ворскла" – "Карабах" смотрите на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч "Ворскла" – "Карабах" состоится в четверг, 8 ноября. Начало встречи в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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