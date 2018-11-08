После сенсационной победы в Азербайджане, от "Ворсклы" в Полтаве ожидали только положительного результата. Однако победить соперников украинская команда в матче, который длился более 100 минут, не сумела.

Ворскла – Карабах 0:1

Гол: Абдулаев, 13 (пен)

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Домашний матч полтавской "Ворсклы" отметился малым количеством опасных моментов. А все в игре решил единственный гол, забитый гостями в начале первого тайма. Артур ошибся при передаче на Шуста, голкипер был вынужден выходить на перехват и сбил в собственной штрафной Медведева. Арбитр назначил пенальти, которое и реализовал Абдулаев.

"Ворскла" до этого имела моменты, но опасными их назвать трудно. Игроки азербайджанского клуба высоко встречали гостей, не давая возможность проводить атаки. Поэтому полтавчане прибегали к навесам, которые не находили адресатов, или дальних ударов.

Во втором тайме игра была аналогичной – "Карабах" удерживал мяч, "Ворскла" не имела чем на это ответить, поэтому снова была вынуждена прибегать к дальним ударам. Зато гости имели два момента, чтобы увеличить свое преимущество – сначала Мичел не реализовал выход на ворота Шуста (голкипер вовремя вышел из ворот). А впоследствии Зубир не попал в неприкрытый угол ворот во время контратаки.

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Во втором тайме фанаты "Карабаха" чуть не сорвали проведение матча. Они начали бросать файеры на поле, за что арбитр Сандро Шерер первый раз остановил матч на три минуты. И когда после возобновления игры снова полетели файеры на поле, судья забрал команды с поля и очень долго не возобновлял игру. Лишь через пять минут игра продолжилась. За это в конце матча было добавлено аж 10 минут.

Перерыв больше пошел на пользу "Ворскле", у которой стали возникать моменты – пробивали Карека и Кулач. Однако удары были довольно слабые, поэтому не стали проблемой для голкипера.

Когда шли добавленные 10 минут матча (в целом футболисты сыграли в этом матче более 100 минут), "Ворскла" дважды могла сравнять счет, создав свои две самые опасные моменты. Сначала Халльдоурсон в прыжке отбил мяч после удара Шарпара после подачи с углового. А вскоре Кулач "подрезал" мяч после навеса, но и на этот раз голкипер "Карабаха" спас свою команду.

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"Ворскла" проигрывает дома и остается на третьей позиции в турнирной таблице. Полтавчане имеют три очка, как и "Карабах", но опережают соперника благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.