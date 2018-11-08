Полтавская "Ворскла" в четверг, 8 ноября, сыграет на своем поле против азербайджанского "Карабаха". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в матче Лиги Европы.

Первая встреча этих коллективов завершилась исторической победой подопечных Василия Сачко, которая стала для полтавчан первой на данной стадии. Между прочим именно эти три очка все еще дарят надежду фанатам "зелено-белых" на выход в плей-офф турнира. Многое будет зависеть именно от сегодняшнего матча: если полтавчанам удастся взять три очка, то, вполне вероятно, им удастся догнать "Спортинг", в активе которого шесть очков.

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Стоит заметить, что наименьший коэффициент на победу "Ворсклы" дали в William Hill – 2,60. Победа "Карабаха" их экспертами оценена в 2,90. Ничья в матче – 3,00.

Наибольший коэффициент на победу "Ворсклы" – в Marathon bet. На победу полтавчан они выставили показатель в 2,82. При этом что касается победы "Карабаха", то он почти не отличается от предыдущего – 2,89. Ничья – 3,08.

Что касается PariMatch, то они принимают ставки на победу "Ворсклы" с коэффициентом 2,80. Победа "Карабаха" имеет 2,85. На то, что матч закончится вничью – 3,10.

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В "Фаворит спорт" коэффициент на победу "Ворсклы" 2,65. Победа "Карабаха" оценена выше всех букмекерских контор – 2,99. Ничья – 3,10.

Напомним, матч "Карабах" – "Ворскла" состоится в четверг, 8 ноября. Начало матча – в 22:00.

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