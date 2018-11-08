Ворскла – Карабах: видео гола
В матче между полтавской "Ворсклой" и азербайджанским "Карабахом" в Лиге Европы хозяева пропустили гол еще в первом тайме.
Счет в матче с пенальти открыл Абдулаев. 11-метровый в ворота "Ворсклы" назначили за фол голкипера Шуста в собственной штрафной площадке. Вратарь сбил Медведева.
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Шуст угадал направление удара соперника, но не сумел отбить мяч.
Видео гола в ворота "Ворсклы"
Источник: 24 Канал
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