В матче между полтавской "Ворсклой" и азербайджанским "Карабахом" в Лиге Европы хозяева пропустили гол еще в первом тайме.

Счет в матче с пенальти открыл Абдулаев. 11-метровый в ворота "Ворсклы" назначили за фол голкипера Шуста в собственной штрафной площадке. Вратарь сбил Медведева. Читайте также: Динамо – Ренн: видео голов матча Шуст угадал направление удара соперника, но не сумел отбить мяч. Видео гола в ворота "Ворсклы"