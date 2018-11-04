Львов – Ворскла: видео голов матча УПЛ
Футбольный клуб "Львов" в матче 14-го тура дома принимает "Ворсклу". После первого тайма побеждают гости поединка.
На 19-й минуте гости открыли счет в матче. Провалился Мартан в центре обороны, после чего Коломоец вышел на свидание с Бандурой и пробил в штангу, на добивании первым был Ребенок, который и поразил пустые ворота.
Видео гола Ребенка в ворота ФК Львов
В конце первого тайма "Ворскла" удвоила счет в матче: Коломоец с правого фланга мягко навесил в центр штрафной, где опять ошибся Мартан, после чего Якубу спокойно принял мяч и расстрелял ворота Бандуры – 0:2.
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Источник: 24 Канал
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