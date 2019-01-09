"Ворскла" назвала причину расставания с форвардом

8 января игроки "Ворсклы" вышли из отпуска и начали подготовительный тренировочный этап в Полтаве.

В первый для команды рабочий день года вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал журналистам о причинах прекращения сотрудничества с нападающим Михаилом Сергийчуком.

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В отношении Сергийчука, то позиции нет – мы не готовы подписывать контракт. На сегодня у нас трое нападающих. Нужен четвертый в рамках чемпионата? Мы в раздумьях,

– признался Лысак.

Напомним, в марте 2018 года Сергийчук подписал годовое соглашение с полтавской "Ворсклой", за которую с тех пор провел 20 матчей и забил 3 гола.

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