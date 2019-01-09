"Ворскла" назвала причину расставания с форвардом
8 января игроки "Ворсклы" вышли из отпуска и начали подготовительный тренировочный этап в Полтаве.
В первый для команды рабочий день года вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал журналистам о причинах прекращения сотрудничества с нападающим Михаилом Сергийчуком.
Читайте также: Трое игроков не прибыли в Полтаву на первый сбор "Ворсклы"
В отношении Сергийчука, то позиции нет – мы не готовы подписывать контракт. На сегодня у нас трое нападающих. Нужен четвертый в рамках чемпионата? Мы в раздумьях,
– признался Лысак.
Напомним, в марте 2018 года Сергийчук подписал годовое соглашение с полтавской "Ворсклой", за которую с тех пор провел 20 матчей и забил 3 гола.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Без Месси и Роналду: новый формат "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом"26 октября 2018 , 15:58
Поркуян: Фоменко нельзя отпускать!25 ноября 2013 , 17:54
"Динамо" нужен форвард "Пармы", главный тренер России сидит без зарплаты30 августа 2014 , 09:38