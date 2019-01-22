"Ворскла" объявила о подписании двух легионеров

Футбольный клуб "Ворскла" объявил о подписании контракта с двумя новобранцами. Это 23-летний атакующий полузащитник Эдин Шехич, уроженец Боснии и Герцеговины с хорватским паспортом. Второй – 24 летний хавбек-универсал Тодор Петрович из Сербии.

Сроки действия контрактов не разглашаются, они подписаны "на взаимовыгодных условиях", говорится на сайте клуба.

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Шехич со своим НК "Загреб" прошел путь от юниоров до главной команды и попал на карандаш скаутов сплитского "Хайдука", после чего еще на правах аренды играл за словенский "Рудар" из города Веленье. Имеет опыт выступлений за сборные Боснии и Герцеговины U-18 и U-21.

Петрович выступал в составе сербских футбольных клубов "Вождовац", "Сопот" и "Земун". Имеет опыт игры в Испании, где защищал цвета команды "Херес".