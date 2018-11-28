21:40
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Ворскла" официально сыграет с "Арсеналом" в Киеве: в полтавском клубе объяснили решение

      61 Читати новину українською
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" официально состоится в Киеве
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" официально состоится в Киеве

      Официальный сайт УЕФА окончательно утвердил, что матч 5-го тура Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" пройдет в Киеве.

      УЕФА сейчас тесно сотрудничает с федерацией футбола Украины (ФФУ), чтобы удостовериться в том, что матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 28 ноября.

      Читайте также: "Арсенал" летит в Украину, "Ворскла" отправилась в Киев

      Правда, пока неизвестно, будет ли матч проведен при болельщиках.

      ФК "Ворскла" обратился к болельщикам с официальным сообщением о месте проведения матча Лиги Европы с лондонским "Арсеналом".

      Несмотря на все попытки футбольного клуба "Ворскла" провести матч с "Арсеналом" в Духовной столице Украины, к чему, полтавчане вполне готовы, УЕФА отстоял свое решение, и игра таки состоится в Киеве 29 ноября в 19:55. Учитывая слишком сжатые сроки организации ответственного матча, футбольный клуб "Ворскла" обратился к УЕФА и администрации НСК "Олимпийский" в полной мере способствовать безопасному проведению данной игры,
      – говорится в сообщении.

      Также "Ворскла" сообщила, что механизм возврата билетов сейчас разрабатывается менеджерами клуба. Информация по этому поводу будет дана вскоре.

      Читайте также: Львов снова может принимать матчи Лиги чемпионов

      Напомним, УЕФА направила письмо в "Ворсклу" о том, что матч не может состояться в Полтаве. Причиной стало введение военного положения в Украине. Несмотря на то, что оно не распространяется на Полтавскую область, в УЕФА решили перенести игру "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Ворскла Лига Европы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      7 ноября 2019 , 12:56 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Новак Джокович пробился в десятый в сезоне финал
       13 октября 2012 , 15:45
      Теннис: Александр Долгополов проиграл в финале Valencia Open
       28 октября 2012 , 20:50
      "Нового Шевченко" хотят "Милан" и "Ливерпуль"
       14 ноября 2013 , 22:42
      Гендиректор "Металлиста": Курченко выполняет свои обязательства согласно принятого бюджета
       18 августа 2014 , 16:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук