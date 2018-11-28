"Ворскла" официально сыграет с "Арсеналом" в Киеве: в полтавском клубе объяснили решение

Официальный сайт УЕФА окончательно утвердил, что матч 5-го тура Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" пройдет в Киеве.

УЕФА сейчас тесно сотрудничает с федерацией футбола Украины (ФФУ), чтобы удостовериться в том, что матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 28 ноября.

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Правда, пока неизвестно, будет ли матч проведен при болельщиках.

ФК "Ворскла" обратился к болельщикам с официальным сообщением о месте проведения матча Лиги Европы с лондонским "Арсеналом".

Несмотря на все попытки футбольного клуба "Ворскла" провести матч с "Арсеналом" в Духовной столице Украины, к чему, полтавчане вполне готовы, УЕФА отстоял свое решение, и игра таки состоится в Киеве 29 ноября в 19:55. Учитывая слишком сжатые сроки организации ответственного матча, футбольный клуб "Ворскла" обратился к УЕФА и администрации НСК "Олимпийский" в полной мере способствовать безопасному проведению данной игры,

– говорится в сообщении.

Также "Ворскла" сообщила, что механизм возврата билетов сейчас разрабатывается менеджерами клуба. Информация по этому поводу будет дана вскоре.

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Напомним, УЕФА направила письмо в "Ворсклу" о том, что матч не может состояться в Полтаве. Причиной стало введение военного положения в Украине. Несмотря на то, что оно не распространяется на Полтавскую область, в УЕФА решили перенести игру "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.

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