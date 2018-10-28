Последним матчем 13-го тура УПЛ стала встреча "Ворсклы" и "Олимпика". Команды обменялись голами еще в первом тайме.

На 15-й минуте Даллку руками остановил прорыв Дегтярева в собственном штрафном, за что и увидел перед собой желтую карточку. Кроме того, арбитр назначил пенальти, которое четко реализовал Политыло, разведя мяч и голкипера по разным углам.

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И на этом проблемы "Ворсклы" не закончились. На 32-й минуте команда осталась в меньшинстве. Тот же Даллку опасно сыграл в воздухе ногой, за что увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле досрочно.

Однако уже после этого "Ворскла" забила. При этом сделала это дважды. Хотя первый раз – это автогол. На последних минутах первого тайма Кулач сбрасывал мяч от линии поля вдоль ворот, и Снурницин неудачно пытался его выбить, но срезал мяч в собственные ворота.

А уже во втором тайме "Ворскла" вышла вперед. После подачи с углового мяч отлетел к Кулачу. Нападающий мощно пробил, и мяч от перекладины опускался вниз. Полностью ли мяч пересек линию ворот не показал ни один повтор. Но арбитр зафиксировал гол.

Видео моментов первого тайма матча Ворскла – Олимпик