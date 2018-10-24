"Ворскла" отправилась на матч Лиги Европы против "Карабаха": кто полетел с командой

Футболисты "Ворсклы" вылетели в Азербайджан, где в четверг, 25 октября, сыграют матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Карабаха".

В делегации полтавской команды нет Кадимяна, Кобахидзе и Васина, которые все еще восстанавливаются после травм.

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"Ворскла" и "Карабах" еще не набирали очков в этом розыгрыше Лиги Европы. Поэтому полтавчане настроены только на победу.

Состав Ворсклы на матч Лиги Европы против Карабаха

Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко;

Защитники: Александр Чижов, Ардин Даллку, Евгений Мартыненко, Андро Гиоргадзе, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Игорь Пердута, Артур, Тарас Сак .;

Полузащитники: Вячеслав Шарпар, Александр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павел Ребенок, Марьян Мысык, Владимир Одарюк;

Нападающие: Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Карека, Михаил Сергейчук.

Поединок группового этапа Лиги Европы "Карабах" – "Ворскла" состоится 25 октября. Начало матча – в 19:55.

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