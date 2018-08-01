"Ворскла" перед матчами Лиги Европы усилилась двумя бразильцами

Полтавская "Ворскла" перед началом матчей в Лиге Европы усилилась двумя бразильскими легионерами.

Клуб подписал соглашения с защитником Артуром и нападающим Николасом Карекой, сообщает пресс-служба клуба.

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С Артуром подписан контракт до конца 2020 года. Состав полтавской команды он пополнил на правах свободного агента, выступая перед этим за "Интернасьонал". В 2018 году защитник выступал в аренде "Бразиль де Пелотас", где провел 5 поединков в Серии В.

А вот Кареку "Ворскла" арендовала у "Гремио" на один сезон. Первую часть сезона он провел в аренде в "Оэсте", что выступает во втором дивизионе Бразилии. В шести поединках Рикардо забитыми мячами не отметился.

Также сообщалось, что команда Василия Сачко рассматривает кандидатуры еще двух африканцев.

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