"Ворскла" победила "Мариуполь" благодаря автоголу на последних минутах матча

Матч в Полтаве между местной "Ворсклой" и "Мариуполем" мог закончиться в ничью. И все решил гол на предпоследних минутах основного времени.

Ворскла – Мариуполь 2:1

Голы: Кулач, 29, Полегенько, 89 (авт) – Фомин, 21

Читайте также: Ворскла – Мариуполь: видео голов и моментов матча

"Мариуполь" прибыл в Полтаву еще в пятницу сразу из Франции, где проиграл матч в Лиге Европы "Бордо". Команда решила не возвращаться в Мариуполь. Ведь авиасообщения с городом нет, а ближайший аэропорт – в Запорожье, от которого надо еще почти 5 часов добираться автобусом. А потом снова ехать в Запорожье, чтобы попасть в воскресенье на матч против "Полтавы".

Такие "путешествия", а также тяжелый матч в четверг, вымотал игроков "Мариуполя". Однако команда Бабича смотрела на равных в игре против "Ворсклы". И даже первой забила гол. Полегенько избежал офсайда, и с фланга навесил в центр на линию вратарской, где никем не прикрытый Фомин пробил по воротам Шуста.

И уже через несколько минут счет снова был равным. Гол-красавец забил Кулач. Он пробил в падении через себя после навеса, отправив мяч по недосягаемой для Худжамова траектории.

Читайте также: Украинский футболист забил гол в матче, в котором играл со сломанной рукой: видео

Игра так и проходила из-за отсутствия преимущества одной из команд. И могла закончиться в ничью, как и две другие игры УПЛ воскресенья. И на предпоследней минуте основного времени Полегенько, пытаясь выбить мяч из под ног Кулача, отправил в собственные ворота.

"Ворскла" празднует победу и поднимается на 7-е место в турнирной таблице. "Мариуполь" же остается на предпоследней строчке.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24