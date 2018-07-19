"Ворскла" представила новый дизайн формы: фото

Полтавская "Ворскла" представила дизайн формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2018-2019.

Стоит отметить, что только полтавская "Ворскла" среди всех участников Чемпионата УПЛ в новом сезоне будет играть в одежде от бренда аdidas, с которым команду связывает 18-летняя история, сообщили на сайте.

Читайте также: "Динамо" представило новую форму от New Balance

Форма – в традиционных для клуба цветах – белом и зеленом. Обе футболки имеют несколько необычную визуальную 3D-текстуру, которая калейдоскопически играет на солнце. Зеленый комплект: три традиционных полоски на рукавах, впрочем, не белые, как этого можно было ожидать, а яркие, почти с люминесцентным эффектом. Белый комплект стал еще более нарядным, и эффектно переливается в движении под софитами.

Представили форму новички "Ворсклы" Евгений Мартыненко, Марьян Мысык и Артем Габелок.