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      Ворскла – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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      Ворскла – Шахтер смотреть онлайн
      Ворскла – Шахтер смотреть онлайн / 24 канал

      В воскресенье, 11 ноября, полтавская "Ворскла" будет принимать донецкий "Шахтер". Игру представителей Украины в еврокубках можно будет посмотреть на стадионе, по телевизору и онлайн

      Матч чемпионата Украины "Ворскла" – "Шахтер" покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сама игра начнется в 19:30.

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      Также смотреть онлайн матч "Ворскла" – "Шахтер" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Напомним, матч полтавской "Ворсклы" против донецкого "Шахтера" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча в 19:30. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы – "горняки" на первой позиции, а "Ворскла" – четвертая.

      Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

      Теги: Футбол Спорт УПЛ Шахтер ФК Ворскла
      Источник: 24 канал
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