Оба представителя Украины в еврокубках – полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" – сойдутся в очной встрече в воскресенье, 11 ноября, в матче УПЛ. Клубы на неделе сыграли матчи в Лиге чемпионов ("Шахтер") и Лиги Европы ("Ворскла"). Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

В чемпионатах Украины команды встречались друг с другом 47 раз. 36 побед в активе "Шахтера", 9 раз была зафиксирована ничья и лишь дважды выигрывала "Ворскла".

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Так, в PariMatch на победу "Шахтера" принимают с коэффициентом 1,26. Победа "Ворсклы" – аж 11,6. Стоит отметить, что это самый большой коэффициент на победу гостей. Ничья в матче – 5,80.

"Фаворит спорт" на победу "Шахтера" выставил идентичный коэффициент 1,26. Если победит "Ворскла", это умножит ставку на 11,50. На ничью принимают с коэффициентом 6,00.

О Marathon bet, то у них ставка на "Шахтера" с коэффициентом 1,26. На "Ворсклу" коэффициент 10,75. Ничья – 5,85.

Напомним, матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча – в 19:30.

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