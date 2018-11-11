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      Ворскла – Шахтер: видео голов и обзор матча

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      Ворскла – Шахтер: видео голов
      Ворскла – Шахтер: видео голов

      Центральным матчем 15-го тура УПЛ стала встреча полтавской "Ворсклы" и донецкого "Шахтера". "Горняки" дважды забили еще до перерыва.

      Первый гол "Шахтер" забил на 19-й минуте, когда отличился Веллингтон Нем, который воспользовался пасом в штрафную и пробил мимо голкипера.

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      А незадолго до перерыва гости забили и второй. Со штрафного отличился Майкон.

      Во втором тайме "Шахтер" мог довести счет до разгромного, но Мораес не реализовал пенальти.

      Видео моментов матча "Ворскла" – "Шахтер"

       

       

      Теги: Спорт Футбол Шахтер УПЛ ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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