Центральным матчем 15-го тура УПЛ стала встреча полтавской "Ворсклы" и донецкого "Шахтера". "Горняки" дважды забили еще до перерыва.

Первый гол "Шахтер" забил на 19-й минуте, когда отличился Веллингтон Нем, который воспользовался пасом в штрафную и пробил мимо голкипера.

Читайте также: Защитник "Шахтера" не сыграет за сборную Украины, вместо него вызвали дебютанта

А незадолго до перерыва гости забили и второй. Со штрафного отличился Майкон.

Во втором тайме "Шахтер" мог довести счет до разгромного, но Мораес не реализовал пенальти.

Видео моментов матча "Ворскла" – "Шахтер"