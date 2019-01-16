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      "Ворскла" сыграла вничью с чемпионом Румынии на зимних сборах

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      "Ворскла" провела первый спарринг на сборах
      "Ворскла" провела первый спарринг на сборах / ФК "Ворскла"

      Полтавская "Ворскла" первой из всех украинских клубов провела контрольный матч в нынешнем зимнем антракте. Бронзовый призер УПЛ встретился с действующим чемпионом Румынии.

      "Ворскла" не смогла одолеть "Клуж" в товарищеском матче. Игра завершилась без забитых мячей.

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      Игра выдалась интересной, хватало и моментов возле обоих ворот. В последние минуты ворскляне устроили настоящую осаду ворот "Клужа", но румынская команда выстояла.

      В следующем матче полтавчане сыграют против еще одной румынской команды – "Университате" – 19 января.

      "Ворскла" – ЧФР "Клуж" 0:0

      "Ворскла" (1 тайм): Шуст, Артур, Чижов, Гиоргадзе, Габелок, Карека, Пердута, Сакив, Скляр, Васин, игрок на просмотре (легионер).

      "Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Быков, Сапай, Чеснаков, Даллку, Кане, Мартыненко, Мысик, Одарюк, Ребенок, Коломоец.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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