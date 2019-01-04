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      "Ворскла" узнала имена соперников на первом зимнем сборе в Турции

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      "Ворскла" сыграет четыре поединка на первом зимнем сборе
      "Ворскла" сыграет четыре поединка на первом зимнем сборе / ФК "Ворскла"

      Несмотря на то, что игроки "Ворсклы" последними из всех клубов украинского элитного эшелона ушли на зимний отдых, это не станет препятствием для полтавчан первыми выйти из отпуска. 8 января футболисты впервые в новом году соберутся в Полтаве.

      14-го числа полтавчане возьмут курс на Анталию, сообщили в клубе. Именно на средиземноморском побережье Турции пройдут два этапа учебно-тренировочных сборов.

      Читайте также: Стали известны соперники "Шахтера" на первом зимнем сборе

      В рамках первого этапа (14-27 января) планируется провести четыре контрольных поединка. Откроет год команда 16-го января игрой с чемпионом и лидером румынского чемпионата "Клужем". Через три дня, 19-го числа, спарринг против еще одного румынского коллектива – "Университатя" (сейчас третья строчка турнирной таблицы). 23 января "Ворскла", возможно, сыграет с узбекским "Пахтакором", а 27-го с шестой командой Сербии, "Младость", за которую сейчас выступает бывший ворсклянин Йован Маркоски.

      О возможных изменениях в планах подготовительных встреч, а также соперников в товарищеских играх на втором турецком сборе будет сообщено позже.

      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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