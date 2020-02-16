Воры в погонах: шокирующие истории, как полицейские грабят людей во время обысков

Ежемесячно появляются новые факты полицейского произвола в Украине. Уже давно хотелось, чтобы оснований об этом говорить не было. Но, подчиненные министра Авакова продолжают регулярно шокировать своими поступками.

Пограбування підприємства з виготовлення пломб

Те, що сталося днями в Одесі, може вразити навіть постійних глядачів "Права на правду". Там слідчі відділку поліції Київського району прийшли з обшуками на підприємство, яке виготовляє пломби для охоронних систем.

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Одеські медіа пишуть, що проти керівників фірми, поліція порушила справу після того, як на них поскаржилися конкуренти. Тобто, одні підприємці, фактично замовили у правоохоронців проблеми для своїх суперників по бізнесу.

В цьому нічого дивного не має. В цій історії шокує інше. Власники фірми всі приміщення обладнали камерами відеоспостереження. І ось на них і потрапили подробиці того, як одеські копи проводять обшуки у підприємців.

Зокрема, під час обшуку, слідчі крадуть все, що погано лежить: чайник, звукову колонку, і навіть котушку канцелярського скотчу.

Цинізм поліцейських полягає в тому, що вони добре знають до кого прийшли. Адже обшуки проводяться в приміщеннях українського товариства сліпих.

Відтак, спритні копи, очевидно, вирішили, що люди з вадами зору не помітять, як під час обшуку у них також зникли сміттєві пакети, пачка паперу, набір ключів-шестигранників та обценьки.



Поліцейські вкрали навіть канцелярський скотч та сміттєві пакети

Згодом, втомлені поліцейські, після того, як обікрали сліпих, вирішили їх ще й об’їсти. Підживившись печивом та чаєм, які вони знайшли тут же, в приміщенні, де проводили обшуки.



Поліцейські вирішили також перекусити під час обшуків

І ось раптом, неприємний сюрприз. Поліцейські нарешті помічають, що весь процес того, як вони обчищали приміщення, знімала камера відеоспостереження.

Дивіться відео пограбування поліцейськими підприємтва:

Реакція керівництва одеської поліції

Після того, як це відео потрапило до соцмереж, зчинився неймовірний скандал. І керівництво одеської поліції офіційно визнало, що справді, це їхні працівники влаштували крадіжку під час обшуку в приміщеннях товариства сліпих.

Через цю історію одеське поліцейське начальство призначило службове розслідування і пообіцяло справедливо покарати героїв скандального відео.

Але скажіть відверто, ви вірите в те, що цих поліцейських притягнуть до відповідальності за всією суворістю закону? І чи вірите ви в те, що система зміниться і ми більше не почуємо про слідчих, які промишляють крадіжками під час обшуків?

Важко в це повірити, бо, є й інший подібний випадок, тільки масштаб пограбування правоохоронцями куди більший, ніж якісь там обценьки та печиво.

Пограбування в ювелірному магазині

П'ять років тому, слідчі Печерського райвідділку міліції Києва спільно з прокурорами та міліцейським спецпідрозділом "Сокіл", прийшли в дорогий столичний ювелірний магазин "Граф".

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Правоохоронці звинуватили власників магазину в тому, що ті начебто продають радіоактивно забруднені ювелірні прикраси і оголосили про обшук.



Ювелірний магазин "Граф"

Але, як тільки правоохоронці випхали за двері переляканий персонал крамниці і зачинилися в приміщенні, то одразу, не зважаючи на можливе радіоактивне ураження, почали розпихувати по кишенях швейцарські годинники, золоті персні та діамантові кольє.

При цьому, міліціянти були переконані, що знеструмили систему відеоспостереження. Але не врахували, що власники крамниці встановили резервну систему живлення для відеокамер. Вона і дозволила камерам працювати далі і в усій красі записати, як слідчі перетворили обшук ювелірного магазину на пограбування року. Ось подивіться, як міліціянти набивають кишені пакунками з ювелірними прикрасами.

Відео пограбування ювелірного магазину "Граф":

Загальна сума награбованих правоохоронцями під час обшуку коштовностей склала 2,5 мільйони євро.

Чи покарали винних

Зрештою, в цій історії були встановлені прізвища приблизно десятка оперативників, міліцейських слідчих та прокурорів, причетних до крадіжки. Всі вони отримали підозри в скоєнні злочину.

Але за останні чотири роки суд над ними так і не почався. Дехто з правоохоронців досі працює в поліції чи прокуратурі, дехто одразу вийшов на волю під заставу, дехто спокійно звільнився з органів і виїхав за кордон, а дехто навіть і не виїжджав.

Але жоден з них так і не сів за ґрати в цій справі про пограбування. Натомість, суд виніс рішення на користь власників ювелірного магазину і зобов'язав державу виплатити 25 мільйонів гривень компенсації за вкрадені правоохоронцями коштовності.

Як ви здогадалися, ці 25 мільйонів заплатимо власникам магазину ми з вами, тому що держава візьме ці гроші з наших же податків.



Ніхто з правоохоронців після пограбування не покараний

Відтак, повертаючись на початок, думаю, не варто розраховувати на покарання правоохоронців, які крадуть у сліпих печиво та скоч, допоки не покараними залишаються їхні колеги, які пограбували ювелірний салон.

Допоки не покараним і навіть не звільненим залишається міністр внутрішніх справ, оточення якого влаштувало багатомільйонну оборудку з рюкзаками для Нацгвардії. Допоки в МВС існує вертикаль кругової поруки і свавілля, коли чи то рядовий слідчий, чи то міністр прибирають до рук те, що потрапляє в поле зору. Доки не проведена справжня глибока реформа цього міністерства і поліції, нам доведеться розповідати вам нові історії про свавілля правоохоронців. Сподіваючись все ж таки змінити країну на краще.