Восемь представителей спорта попали в топ-100 самых влиятельных людей Украины

Восемь прямых или косвенных представителей спорта вошли в топ-100 самых влиятельных людей Украины по версии Forbes.

Как и в прошлые годы, в рейтинг влиятельных вошли известные украинские спортсмены – если об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря их достижениям.

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5. Ринат Ахметов, президент "Шахтера";

6. Игорь Коломойский, президент "Днепра";

14. Виталий Кличко, бывший боксер, мэр Киева;

54. Элина Свитолина, теннисистка;

61. Андрей Павелко, президент ФФУ;

83. Александр Усик, боксер;

87. Андрей Шевченко, тренер сборной Украины по футболу;

88. Василий Ломаченко, боксер.

Отметим, что костяк этого рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний.

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