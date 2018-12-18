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      Восемь представителей спорта попали в топ-100 самых влиятельных людей Украины

      46 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / WTA

      Восемь прямых или косвенных представителей спорта вошли в топ-100 самых влиятельных людей Украины по версии Forbes.

      Как и в прошлые годы, в рейтинг влиятельных вошли известные украинские спортсмены – если об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря их достижениям.

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      5. Ринат Ахметов, президент "Шахтера";

      6. Игорь Коломойский, президент "Днепра";

      14. Виталий Кличко, бывший боксер, мэр Киева;

      54. Элина Свитолина, теннисистка;

      61. Андрей Павелко, президент ФФУ;

      83. Александр Усик, боксер;

      87. Андрей Шевченко, тренер сборной Украины по футболу;

      88. Василий Ломаченко, боксер.

      Отметим, что костяк этого рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний.

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      Теги: Спорт Александр Усик рейтинги Ринат Ахметов Андрей Шевченко Игорь Коломойский Василий Ломаченко Виталий Кличко Forbes Елина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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