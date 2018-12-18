Восемь представителей спорта попали в топ-100 самых влиятельных людей Украины
Восемь прямых или косвенных представителей спорта вошли в топ-100 самых влиятельных людей Украины по версии Forbes.
Как и в прошлые годы, в рейтинг влиятельных вошли известные украинские спортсмены – если об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря их достижениям.
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5. Ринат Ахметов, президент "Шахтера";
6. Игорь Коломойский, президент "Днепра";
14. Виталий Кличко, бывший боксер, мэр Киева;
54. Элина Свитолина, теннисистка;
61. Андрей Павелко, президент ФФУ;
83. Александр Усик, боксер;
87. Андрей Шевченко, тренер сборной Украины по футболу;
88. Василий Ломаченко, боксер.
Отметим, что костяк этого рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний.
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