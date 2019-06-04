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      "Восход Солар" опровергает незаконные платежи на связанные структуры, – заявление директора

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      "Восход Солар"
      "Восход Солар" / 368.media

      Принадлежащая китайской государственной корпорации CNBM компания "Восход Солар" (которая владеет солнечной электростанцией в Николаевской области) считает давлением на суды и общественность распространение заведомо неправдивой информации о незаконных действиях менеджмента компании, якобы причинению ущерба государственному Укргазбанку и финансовом положении компании.

      Об этом в комментарии "Украинским новостям" заявил генеральный директор ООО "Восход Солар" Анатолий Старицын.

      По его словам, накануне некоторые СМИ продолжили распространять непроверенную и не соответствующую действительности информацию о компании.

      "Мы считаем эту информкампанию инспирированной нашими оппонентами в судебных тяжбах, а именно компанией ФК "Веста". Сегодня на стороне этой компании работают суды, нацполиция, СБУ, органы прокуратуры. Все они осуществляют попытку рейдерского захвата имущества китайского государственного инвестора, обвиняя нас во всех смертных грехах", – говорит Старицын.

      "СМИ также озвучивают обвинения в финансовом мошенничестве – якобы имея заложенное перед "Актив-банком" имущество, компания "Восход Солар" будто бы взяла под этот же залог кредит в Укргазбанке. Это абсолютно не соответствует действительности, более того, согласно обнародованной ранее справке, компания уже выплатила весь долг перед государственным финчреждением."

      Также менеджменту компании вменяли в вину, что, имея арестованные счета, она якобы перечисляла средства на связанные структуры в сумме 120 млн грн, тем самым причиняя ущерб деятельности компании и "вымывая их".

      "Мы действуем в строгом соответствии с законодательством. Для понимания – в системе Клиент-Банк арестованный счёт недоступен для проведения платежей. Поэтому арестованными счетами мы пользоваться не могли. Во-вторых, компания не вымывала деньги в пользу связанных структур. Поступления от продажи произведенной электроэнергии были направлены на погашение задолженности перед государственным Укргазбанком, на уплату налогов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, а также для обеспечения для обеспечения нормальной и бесперебойной эксплуатации электростанции",
      – сообщил он.

      "Эти и все прочие обвинения являются лживыми и используются нашими оппонентами для сокрытия собственных незаконных методов давления на нас, наших акционеров, судебную и правоохранительную систему – чему, однозначно, будет дана оценка в правовом поле", – добавил он.

      Напомним, ранее акционеры компании Восход Солар – Китайская Государственная Корпорация CNBM обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Директор CNBM International Energy PTE LTD Юнчжи Чен сообщил, что компания может подать в суд на государство Украина как результат рейдерских атак на активы CNBM.

      Также СМИ сообщали, что Министерство Юстиции уже получило уведомление о международном судебном процессе.
      Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт. По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств, и уплатил более 500 млн. грн. налогов в бюджеты разных уровней.

      СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.

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